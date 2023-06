Die Venga Venga- Show am Freitagabend in Grabe, begeisterte das Publikum.

Tanzen bis in den Morgen: Open-Air-Party in Grabe zieht über 1000 Gäste

Grabe. Gelungenes Open-Air in Grabe endet in den Morgenstunden des Samstags. Ob es im kommenden Jahr erneut ein Open-Air in Grabe geben wird bleibt offen. Das sagen die Partymacher.

Eine große Open-Air-Party mit Sound der 90er-Jahre lockte am Freitagabend über 1000 Besucher auf den Festplatz am Ammerweg nach Grabe. Feuershow, Venga-Party-Discjockeys und gut gelauntes Publikum. Die Organisatoren Mike Nordmann und Kevin Herold sprechen von einer gelungenen Party und einem schlüssigen Konzept. Ob es im kommenden Jahr erneut eine große Party in Grabe geben wird, halten sich die Organisatoren offen.