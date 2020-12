Tausend Euro für das Kinderhospiz Mitteldeutschland

In dieser Woche übergab Paula Fritzlar (rechts im Bild) vom Mühlhäuser Röblinglaufverein 1000 Euro an Alexander Wettig (links) vom Freundeskreis Kinderhospiz Mitteldeutschland.

Mühlhausen. In dieser Woche übergab Paula Fritzlar (rechts im Bild) vom Mühlhäuser Röblinglaufverein 1000 Euro an Alexander Wettig (links) vom Freundeskreis Kinderhospiz Mitteldeutschland. Wie schon zum Jahresbeginn, als der Mühlhäuser Röblinglauf coronabedingt abgesagt werden musste und deshalb auch weniger Spenden für das Hospiz gesammelt werden konnten, startete Paula Fritzlar mit ihrer Oma Brunhild aus Eigenrieden vor wenigen Wochen erneut eine Aktion, bei der Häkeltiere über das Internet verkauft wurden, um Spenden für das Hospiz zu generieren.

„Wir haben knapp 100 der kleinen, von Oma Brunhild selbst gehäkelten Tiere verkaufen können und so über 900 Euro Spenden gesammelt. Aufgestockt habe ich dann gemeinsam mit meiner Mutter Heike. Mit der Häkeltieraktion unterstützten wir auch die leukemiekranke Emilia aus Grabe.“, sagt Paula Fritzlar.

„Wir freuen uns über so viel Spendenbereitschaft. In den vergangenen Wochen wurde auf dem Areal in Tambach-Dietharz ein altes Nebengelass umgebaut und komplett saniert. Hier kommen künftig die Familien der todkranken Kinder unter. So steigert sich die Kapazität im Hospiz und noch mehr Kinder können auf ihrem schweren Weg betreut werden“, sagt Alexander Wettig vom Freundeskreis Kinderhospiz Mitteldeutschland. (dv)