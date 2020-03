Tausend offene Fragen

Die kräftige Morgensonne scheint durch die Fenster in das große Treppenhaus des Mühlhäuser Tilesius-Gymnasiums. Es ist kurz nach halb acht. Eine Frau nimmt Münzen und Becher aus dem Kaffeeautomaten im Erdgeschoss. „Jetzt ist erstmal Schluss“, sagt sie und meint die verordnete Schulpause. Langsam füllen sich auch die Gänge. Einige der jungen Leute umarmen sich zur Begrüßung. Unter anderen Umständen hätte das keiner besonderen Erwähnung bedurft. Doch an diesem Montag ist vieles anders. Es ist vor allem eine Zeit der Ungewissheit, ausgelöst durch das Coronavirus. Schüler, Lehrer und Eltern fragen sich, wie es jetzt weitergeht, wenn ab Dienstag die Schulen für mehrere Wochen schließen.

Leonie, Valerie und Maja aus der zehnten Klasse sitzen auf dem Gang und warten auf den Unterrichtsbeginn. Sie haben sich gerade nur mit dem Ellenbogen begrüßt, das geht aber auch mit den Fußspitzen gut. „Schadet in diesen Zeiten nicht“, sagt eines der Mädchen. Heute soll noch einmal regulär Unterricht sein. In der siebten Stunde schreiben sie noch eine Geschichtsarbeit. Nach den Ereignissen der letzten Tage ist anzunehmen, dass es der Begriff Corona auch in die Geschichtsbücher schafft.

Die Abiturienten haben sich verabredet, am Montag in Schwarz zu kommen. Foto: Alexander Volkmann

Dass sie sich in den nächsten drei Wochen langweilen werden, davon gehen die Schülerinnen nicht aus. „Die Lehrer haben etwas vorbereitet.“ Sorge bereitet ihnen dagegen der Termin ihrer Besonderen Leistungsfeststellung (BLF). Die Prüfungen sollen eigentlich Ende Mai stattfinden.

Noch problematischer dürfte es für die Abiturklassen werden. Schülersprecherin Nathalie Becker, die sich ebenfalls gerade in den Vorbereitungen befindet, hofft auf eine Lösung für das Vor-Abi und die Klausuren. In einigen Fächern gebe es noch nicht genügend Noten. Am 30. April sollte die erste Prüfung in Deutsch sein. „Wir haben Angst um unser Abitur“, sagt die junge Frau. 75 Schüler sind im Tilesius-Gymnasium betroffen. Eine Frage ist auch, ob sich eine Verschiebung der Prüfungen auf die Bewerbungsfristen an den Unis auswirken wird. „Eigentlich sind wir in Thüringen mit dem Abitur eh schon spät dran“, sagt Tim Hartmann, der Sozialpädagogik studieren will. Wenn alle Stricke reißen würde er ein Jahr mit einem Praktikum überbrücken.

Die Zwölftklässler haben sich an diesem Tag verabredet und sind komplett in Schwarz gekommen. Trauer, auch weil sie fürchten, es könnte die letzte gemeinsame Aktion werden. Party zum letzten Schultag, Mottowoche und Abiball sind ungewiss. Auf der Pinnwand im Erdgeschoss hängt noch die Liste, in der sich Tanzpaare für den Ball eintragen können.

Aufgaben kommen ab Mittwoch online

Kurz vor acht klingelt es zum Unterricht. In der ersten Stunde erfahren die Schüler zumindest ein bisschen, wie es nun weiter geht. Das hatte Schulleiter Udo-Penßler-Beyer dem Kollegium eine halbe Stunde zuvor bei der Dienstberatung mitgeteilt. Trotzdem bleiben noch „tausend offene Fragen“, sagt er. Fest steht, dass die Schüler über das Internet mit Unterrichtsmaterialien versorgt werden. Die technischen Voraussetzungen dafür wurden eilig geschaffen. Für jede Klasse und jedes Fach werden die Lehrer spätestens am Mittwoch Aufgaben hinterlegen, die von den Schülern zu Hause bearbeitet werden sollen. Die Lehrer sollen den Unterrichtsstoff weiter vermitteln, Aufgaben besprechen und korrigieren.

Valerie. Leonie und Maja (von links) aus der zehnten Klasse zeigen die neue Begrüßungsform per Fußspitze. Foto: Alexander Volkmann

Für die Kollegen sei dieser Zeitraum keine Ferienzeit, hatte der Bildungsminister erklärt. Außerdem gelte es, die Betreuung von Schülern bis zur 6. Klasse abzusichern, wenn deren Eltern nachweislich in bestimmten Berufsgruppen arbeiten. Es handle sich dabei um Einzelfallentscheidungen, eventuell müsse man auch Kinder wieder wegschicken, sagt Udo Penßler-Beyer. Informationen soll es auch auf der Internetseite der Schule geben, die Schulleitung ist täglich zwischen 8 und 13 Uhr telefonisch erreichbar.

Die derzeit genutzten Kommunikationswege zwischen Lehrern, Schülern und Eltern kollidieren teilweise mit dem Datenschutz, weiß Penßler-Beyer. Aber der Informationsfluss sei jetzt wichtiger. Die aktuelle Situation werde eine neue Debatte über den Datenschutz anstoßen. Penßler-Beyer ist da pragmatisch. Offiziell gelte die Regelung bis zum Beginn der Osterferien. Wohin die Reise geht, darüber will er nicht spekulieren.

Am Montagnachmittag war noch unklar, ob die Abiturprüfungen zu den regulären Terminen stattfinden können. Eine Verschiebung könnte aber mit der BLF kollidieren, weshalb Penßler-Beyer über das Schulamt beim Ministerium anfragen will, sie in diesem Jahr auszusetzen. Dann bliebe mehr Spielraum für das Abitur. Probleme könnte es auch mit dem Prüfungsstoff geben. Nicht überall habe man bisher den geforderten Stoff abarbeiten können, sagt der Schulleiter.

An die Eingangstür des Gymnasiums haben Schüler derweil ein Plakat geklebt: „Schule ab sofort in Quarantäne. Corona übernimmt Schule!“