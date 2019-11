Tausende Lichter lassen Wohnhaus in Herbsleben leuchten

Blinkende Lichterketten, singende Weihnachtsmänner, Pyramiden, Girlanden, Tannenreisig und farbenfrohe Kugeln, schon von Weitem ist das hell erleuchtete Weihnachtshaus in der kleinen Arche in Herbsleben zu erkennen. Seit gut drei Wochen dekoriert Manfred Ströhl sein Wohnhaus samt Hof und Vorgarten mit weihnachtlicher Beleuchtung. Gut einhundert Meter Verlängerungskabel müssen sauber verlegt werden, ein Dutzend Steckdosenleisten verteilen den Strom an die weihnachtlichen Leuchten.

Unterstützung bekommt der 87-Jährige dabei von seinem Schwiegersohn Klaus-Dieter und seiner Tochter Ilona. Etliche Kartons vollgepackt mit Weihnachtsdekoration müssen ausgepackt und installiert werden. Vor über zwanzig Jahren habe der gelernte Maurer in einem Fernsehfilm gesehen wie jemand sein Haus in der Vorweihnachtszeit zum Strahlen bringt. „Das hat sich für mich und meine Frau zu einem richtigen Hobby entwickelt. In jedem Jahr haben wir neue Leuchtelemente dazu gekauft“, sagt Manfred Ströhl. Seine Frau, die nach einer Krankheit vor vier Jahren gestorben ist, hätte eben so viel Spaß am Schmücken des Hauses gehabt wie er. In den Anfängen habe er auch den ersten Platz bei einem Wettbewerb mit dem beleuchteten Haus belegt. Die kosten für den Strom und häufige Neuanschaffungen, hätten für das Paar nie eine Rolle gespielt.

Ströhl erinnert an eine Anekdote, bei der die Abzweigdose in der Stube durchgeschmort sei. Glücklicherweise sagt er, war er zu dieser Zeit im Wohnzimmer und habe das Knistern und den aufsteigenden Qualm, aus der von außen schon schwarz gewordenen Verteilerdose bemerkt. Durch sofortiges Abschalten der Verbraucher habe er einen größeren Schaden verhindern können. Die Wand im Wohnzimmer habe später einen frischen Anstrich bekommen. Ein Elektriker stellte später fest, dass der erhöhte Stromverbrauch aus der Verteilung ursächlich war. Die herkömmlichen Glühbirnen, die alle samt an einer Dose angeschlossen waren, hätten zu viel Energie verbraucht. Um mehr Sicherheit zu bekommen, beauftragte Ströhl den Elektriker, eine kräftigere Stromleitung aus dem Keller in das Wohnzimmer zu legen.

Diese sei jetzt direkt an die Hauptverteilung angeschlossen, mit einer eigenen Sicherung, kann der 87-Jährige jetzt alle Lichter direkt aus dem Wohnzimmer an und ausschalten. Inzwischen habe er die Glühbirnen, gegen energiesparende LED-Technik ersetzt. Um nicht nur von einer Leitung abhängig zu sein, käme jetzt eine zweite Stromversorgung aus dem Keller. „Ich mache das alles für die Kinder, man glaubt gar nicht wie viele Menschen hier am Abend vorbei kommen. Es gab schon Wochenenden, an denen habe ich bis zu 70 Kinder und Erwachsene vor meinem beleuchteten Haus gezählt“, sagt Manfred Ströhl.

Es sei oft das Blitzen von Fotoapparaten und Mobiltelefonen, welches den 87-Jährigen auf Besucher vor dem Haus aufmerksam macht. Er ginge dann auf die überdachte Terrasse des Hauses, hier steht ein ebenfalls beleuchteter Weihnachtsmann in Lebensgröße. „Wenn ich ihm einen Schub gebe, spielt er die passende Musik zum Fest“, sagt Ströhl. In der Vergangenheit habe er auch schon manch Tänzchen auf der Straße beobachten können.

In diesem Jahr sei der gelernte Maurer noch auf der Suche nach einem Rentier mit Schlitten, dies würde in der Sammlung fehlen. Jedes Kind aus Herbsleben wisse, wo das Weihnachtshaus steht. „Mich kennen alle durch die Lichter“, weiß Manfred Ströhl. In der Vergangenheit habe er immer eine kleine Spendenbox am Haus installiert. „Das Geld möchte ich aber nicht, um den erhöhten Stromverbrauch bezahlen zu können“, sagt Ströhl. Er habe die jährlich rund 150 Euro direkt zum Kindergarten gebracht, um den Kindern so eine weitere Freude zu ermöglichen.

Die Herbsleberin Yvonne Hartwig und ihre Tochter Nele kommen regelmäßig zum Weihnachtshaus in der Dorfmitte. „Es ist wirklich schön zu sehen, die vielen Lichter in der gerade tristen Jahreszeit. Hier gibt es so viel Kleinigkeiten, in die man sich verliert, einfach schön“ sagt die 36-Jährige.