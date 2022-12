Claudia Colberg-Göbel will, dass Erste Hilfe Bestandteil des Lehrplans wird. Ehrenamtlich geht sie bereits jetzt an Schulen. Philipp Weitz (13, von links), Robin Müller (11) und Magnus Piontek (11) bekam in diesen Tagen einen ersten Einblick von ihr in Reanimationsmaßnahmen.