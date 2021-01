Struth. Hilfsaktion für Brandopfer in Annaberg läuft am Samstag, 30. Januar 2021, im Pfarrsaal weiter.

Technischer Defekt verursacht Feuer in Annaberg bei Struth

Fünf Polizisten untersuchten am Freitag das Brandhaus von Struth. Am Donnerstag hatte es auf dem Annaberg einen schweren Dachstuhlbrand gegeben. Sechseinhalb Stunden lang löschten Feuerwehren der Region; am Abend flammte das Feuer noch einmal kurz auf. Das Haus ist nicht zu bewohnen.

Nach den polizeilichen Ermittlungen am Freitag steht fest: Das Feuer, das einen Schaden von 400.000 Euro verursacht hat, wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst, sagte die Polizeisprecherin Fränze Töpfer.

Unterdessen läuft die Hilfsaktion für die betroffene dreiköpfige Familie. In der Gemeindeverwaltung in Struth stapeln sich die Beutel und Kisten mit Bekleidung, Decken -- auch mit Geschirr. Wie es von Mitarbeitern der Verwaltung heißt, kämen die Spender nicht nur aus der Gemeinde Rodeberg, auch von außerhalb. Benötigt werde Kleidung für zwei Frauen in den Größen 36 bis 40 und für einen Mann (Größe 52).

Wie es von der Polizei heißt, soll das Brandhaus in der kommenden Woche noch einmal von der Polizei und dem Bauamt inspiziert werden, um einzuschätzen, ob es einsturzgefährdet ist.

Am Samstag, 30. Januar, gibt es eine weitere große Unterstützungsaktion. Zwischen 10 und 12 Uhr werden Spenden im Pfarrhaus in Struth angenommen.