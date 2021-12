Temposünder müssen nun laufen - Spielzeug aus Grundschule geklaut

Bad Langensalza / Günterode / Mühlhausen Die Meldungen der Polizei für den Unstrut-Hainich-Kreis.

Temposünder müssen nun laufen

Zwei Autofahrer müssen zukünftig wahrscheinlich ihr Auto stehen lassen. Sie wurden bei Geschwindigkeitskontrollen in Günterode und auf der B 84 in Bad Langensalza am Sonntag gemessen. Bei erlaubten 50 km/h in Günterode fuhr ein Autofahrer 118. Ihn erwarten drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 700 Euro Bußgeld. Zwei Monate zu Fuß wird zudem ein Autofahrer, gemessen in Bad Langensalza, unterwegs sein. Bei erlaubten 100 km/h fuhr er 162. Neben 600 Euro Bußgeld erwarten ihn auch zwei Punkte in Flensburg.

Spielzeug aus Grundschule geklaut

Unliebsame Gäste hielten sich am zurückliegenden Wochenende auf dem Gelände der Grundschule in der Döppingstraße in Bad Langensalza auf. Der oder die Täter überstiegen einen Zaun und gelangten so auf das Gelände der Schule. Aus einem Abstellraum nahmen sie ein Dreirad und einen Roller mit. Der Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Autobatterie aus Lkw gestohlen

Eine böse Überraschung erlebte ein Lkw-Fahrer am Montagmorgen Am Rieseninger Berg in Mühlhausen. Als er gegen 4 Uhr seinen abgestellten Lkw nutzen wollte, entdeckte er das Fehlen der Autobatterie. Unbekannte öffneten die Abdeckung und nahmen die Batterie mit. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

