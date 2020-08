Thamsbrück. Der Autor und Kantor Peter Ernst beschäftigt sich mit dem Leben und Wirken von Christian Gottfried Dittus, der die Orgel in Thamsbrück gebaut hat.

Thamsbrücker Kantor verfasst Hommage an Dittus

„Nicht die Stimme, sondern das Gebet, nicht der Saitenklang, sondern das Herz, nicht der Ton, sondern die Liebe klingen im Ohre Gottes.“ Diese Mahnung ist an der Dittus-Marienorgel Körner zu lesen. Fachleute bescheinigen den Dittusorgeln einen außergewöhnlichen Klang. Ihn können Liebhaber des Tasteninstruments auch in der evangelischen Georgskirche in Thamsbrück hören.