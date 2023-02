Historikerin Christine Müller zeigt auf einen alten Wappenstein an der heutigen Grundschule in Thamsbrück. Dieser verweist auf ein Stadttor, das einst vermutlich hier stand, sagte sie bei einem Rundgang mit Geschichtsforschern, die an der internationalen Tagung des Mühlhäuser Arbeitskreises für Reichsstadtgeschichte teilnahmen.