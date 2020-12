Thinka in Mühlhausen bekommt 10.000 Euro

Die Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung (Thinka) hat jetzt 10.000 Euro aus dem Verfügungsfonds des Landrates bekommen. Träger ist der Kirchenkreis Mühlhausen.

Ein wichtiger Bestandteil ist das Café International in Mühlhausen. Hier finden Begegnungen von Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersstufen statt. Die Thinka-Mitarbeiter leisten außerdem Stadtteilarbeit in der Ballongasse, einem Wohnquartier, in dem viele Bewohner Unterstützung in der Grundsicherung erhalten und auch Geflüchtete untergebracht sind.

Aktuell hilft das Team bei der Erfüllung von 300 Wünschen. Die haben Kinder auf Zetteln an sechs Weihnachtsbäumen im Stadtgebiet verteilt. Die Aktion Wunschbaum ist auch ein Projekt des Café International.