Thormann im Landesvorstand

Steffen Thormann aus Mühlhausen ist erstmals in den Landesvorstand der Linke gewählt worden und steht damit für die Verjüngung des Landesvorstands. Cordula Eger aus Herbsleben, die in den letzten beiden Jahren in diesem Gremium aktiv war, verpasste den Einzug. Beide waren im Oktober Direktkandidaten in den beiden Landtagswahlkreisen im Unstrut-Hainich-Kreis. Eger erreichte in ihrem Wahlkreis das zweitbeste Ergebnis hinter Lars Schütze (AfD), zog aber über die Landesliste erstmals in den Landtag ein. Thormann, der auch im Mühlhäuser Stadtrat sitzt, kam auf das drittbeste Ergebnis.

Neben Thormann war der Unstrut-Hainich-Kreis auf dem Landesparteitag auf der Erfurter Messe auch mit Isabelle Schmidt und Gabrielle Meresse als Delegierte vertreten.