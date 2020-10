„Thüringen, deine Sprache“ im Langensalzaer Kino

Bad Langensalza. Gerald Backhaus Dokumentarfilm über thüringische Dialekte zeigt das Burgtheater in Bad Langensalza.

Der Film „Thüringen, deine Sprache“ am Montag, 12. Oktober, wird ein zweites Mal in im Burgtheater Bad Langensalza gezeigt. Regisseur Gerald Backhaus thematisiert darin die Unterschiede zwischen den Dialekten und Mundarten der verschiedenen Thüringer Regionen. Backhaus tourte bereits 2019 mit seinem 82-minütigen Film durch Thüringen. Er erzählt unter anderem vom fünften grammatikalischen Fall der thüringer Sprache, dem „Thuringativ,“ und vom familiären Charakter der Muttersprache Mundart. Aktuell drehen Gerald Backhaus und sein Team die Fortsetzung, die sprachlich in Rhön und Thüringer Wald führt.

Thüringen, deine Sprache, 12. Oktober, 17.45 Uhr, Burgtheater Bad Langensalza, unter Telefon: 03603/846206.