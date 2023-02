Thüringens größte Berufsschule steht in Mühlhausen: Neues Angebot beginnt

Die Berufsschule in Görmar, die inzwischen den Namen Berufsschulcampus trägt, wird 25. Dafür zauberten Lehrlinge wie Justin Feist (vorn) und Marcel Brodmann in ihrer Barkeeper-Ausbildung Drinks.

Görmar. Seit 25 Jahren steht im Mühlhäuser Ortsteil Görmar der Berufsschulcampus. Thüringens größte Berufsschule zählt 2400 Schüler und 200 Mitarbeiter. Ab Sommer soll eine neue Richtung hinzukommen.

Thüringens größte Berufsschule wird 25 – der Bildungscampus Unstrut-Hainich in Görmar. Die Nummer 1 im Freistaat verdient sich die Schüler mit der Zahl der jungen Leute, die an ihr lernen: 2400 sind es. Knapp zwei Drittel von ihnen absolvieren eine duale Ausbildung, haben also einen Vertrag mit einem Ausbildungsbetrieb. „Das hat in den letzten Jahren zugenommen“, sagt Jens Ritter, der Leiter der Berufsschule, der selbst seit 20 Jahren dort seinen Dienst tut.

Jens Ritter leitet den Berufsschulcampus: „Schule muss sich immer an den Anforderungen der Unternehmen orientieren, für die wir ausbilden.“ Foto: Kirstin Grunert

Eröffnet wurde die Schule im November 1998 als Zusammenschluss von acht im Stadtgebiet verteilten Berufsschulen. Später kam dann auch der Bereich Gesundheit und Soziales hinzu, der als Röblingschule in der Brückenstraße in Mühlhausen zu Hause war. 43 Bildungsgänge werden derzeit angeboten.

Rohbauten des VEB Mikroelektronik für den Schulbau genutzt

Die Schule entstand aus den Rohbauten des VEB Mikroelektronik -- in den 1980ern begonnen, aber in den Wendejahren nicht fertig gestellt. Ein Gebäude wurde neu gebaut, das, in dem sich das Audimax befindet, ebenso die Sporthalle. Die Entscheidung für Görmar und gegen den vor gut 25 Jahren ebenso diskutierten Standort Höngeda sei eine logistische gewesen, sagt Landrat Harald Zanker (SPD). „Dort, wo die Wirtschaft angesiedelt ist, da gehört auch eine Schule hin.“

Zwischen 750.000 und einer Million Euro brauche der Bildungscampus in jedem Jahr. Und da geht es noch nicht einmal um eine großabgelegte Sanierung der Gebäude. Die Digitalisierung des Campus steht – mit einem Jahr Verzug – vor dem Abschluss. „Wir müssen Schule so verändern, wie sich Berufsbilder ändern“, sagt Zanker. Ausbildungen, die Unternehmen nicht mehr nachfragen, werden nicht mehr angeboten.

Auch in die Gebäude muss mittelfristig Geld fließen. „Da reicht ein Anstrich nicht aus“, meint der Behördenleiter als Schulträger. Die sanitären Anlagen müssen neu werden; es braucht Verdunklungsvorrichtungen. Am Campus könne nicht gespart werden. „Unsere Unternehmen brauchen gut ausgebildete Leute, sonst leidet die Wirtschaft. Und sind die jungen Frauen und Männer erstmal für die Ausbildung weggegangen, kommen sie auch so schnell nicht wieder, fehlen sie dem Landkreis“, sagt Zanker.

Handwerkerabitur soll ab Sommer angeboten werden

Um sie zu halten und die Wirtschaft zu stärken, soll ab Sommer gemeinsam mit Handwerkskammer sowie Industrie- und Handelskammer eine neue Ausbildungsrichtung hinzukommen: das Handwerkerabitur. Nach drei Jahren haben die jungen Leute nicht nur das Abitur in der Tasche, sondern zugleich erste Module für die Meisterprüfung oder den Weg zum Betriebs- oder Fachwirt.

Zum Jubiläum entstanden auch Wurst-Pralinen. Foto: Claudia Bachmann

Generell gelte am Berufsschulcampus: Das Interesse am Abitur wird immer größer. Man hat nach Aussage von Ritter zuletzt Interessenten für den Bereich Gesundheit und Soziales ablehnen müssen.

Der Campusgedanke trage sich immer besser, meint der Schuleiter. Und irgendwie versteht man sich auch in den vier Nordthüringer Kreisen als Campus. „Wir kämpfen darum, die Ausbildungsgänge in unserer Region zu halten. Wenn wir uns nicht einig sind, dann siegt die A4“, meint Ritter und sieht die Gefahr, dass dann Ausbildungsgänge an Städte an der Autobahn A4 abwandern.

Der Schule ein Profil zu geben, sie weiterzuentwickeln, dazu braucht es nach Aussage von Jens Ritter mehr Entscheidungsfreiheit für die Schulleitung. „Wen wir einstellen, der muss zu uns passen; das kann eine übergeordnete Behörde viel schwerer beurteilen als wir.“

Jeder dritte Lehrer ist ein Seiteneinsteiger

Doch man habe in den vergangenen Jahren zu einem guten Miteinander mit dem Schulamt in Leinefelde-Worbis gefunden. Auch in Sachen Personal: In den vergangenen dreieinhalb Jahren habe man für den Campus 37 neue Lehrer eingestellt. Ein Drittel der gut 160 Lehrer seinen Quereinsteiger. Für Ritter ein Plus: „Sie kommen aus der Praxis und kennen Leute aus der Praxis.“

Zu den Lehrern kommen noch das technische Personal, die Honorarkräfte und die Lehramtsanwärter – insgesamt arbeiten damit etwa 200 Menschen an der Schule. „Eine solche Schule muss wie ein Unternehmen geführt werden; das ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung“, meint Jens Ritter.

Das ganze Jahr hindurch seien Veranstaltungen zum 25. Geburtstag der Schule geplant. Die begannen vor wenigen Tagen mit dem Winterball. Diese Woche kreierten angehende Köche und Restaurantfachleute innerhalb ihrer Zusatzqualifikation zum Barkeeper Jubiläumsdrinks. Es wird, um weitere Beispiele zu nennen, ein Nordthüringer Berufsbildungssymposium geben, Festveranstaltung, Campusfest – und auch einen Dankeschönabend für die Mitarbeitenden.