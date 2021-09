Thüringens größte Solarthermieanlage nimmt in Mühlhausen Betrieb auf

Mühlhausen. Das Sonnenfeld auf dem Schadeberg ist der erster Schritt Richtung Energiewende in Mühlhausen. Und es gibt bereits Pläne für eine Erweiterung.

Das „Sonnenfeld am Schadeberg“ ist am Donnerstagmittag feierlich in Betrieb genommen worden. Der Solarthermiepark vor den Toren Mühlhausens ist die derzeit größte Anlage Thüringens. In Sachen Effizienz steht sie bundesweit auf Platz fünf. Auf einer Fläche von etwa 19.000 Quadratmeter wird ab sofort grüne Wärme produziert, die in das Fernwärmenetz der Stadtwerke Mühlhausen eingespeist wird. 1152 Solarthermie-Module fangen die Sonnenenergie auf dem Schadeberg ein. Jährlich können so 675 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Sollte einmal zu viel Energie zur Verfügung stehen, kann die Anlage sie selbstständig zwischenspeichern.

Etwa 400 Haushalte können laut Stadtwerke-Geschäftsführer Henning Weiß nun mit klimafreundlicher Wärme heizen und warmes Wasser zapfen. Das entspreche zwar nur 15 Prozent der Wärmeproduktion am Erzeugerstandort Ballongasse, sei für Mühlhausen aber ein Meilenstein der städtischen Energiewende.

Auch Rathaus soll mit Fernwärme versorgt werden

Mit klimafreundlicher Fernwärme werden ab sofort zum Beispiel auch die Kornmarktkirche, das Kulturhistorische Museum, die Stadtbibliothek, das Haus der Kirche und die Therme versorgt. Wie Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) sagte, solle demnächst auch ein Anschluss für das Mühlhäuser Rathaus geplant werden.

Etwa drei Millionen Euro kostete das Großprojekt. Gefördert wurde die Anlage mit etwa 2,3 Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). „Die Solarthermieanlage ist für uns der erste aber sicher nicht der letzte Schritt bei der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien“, sagte Henning Weiß.

Als klug, weitsichtig und ökologisch nachhaltig beschrieb auch Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) das Millionenprojekt bei der feierlichen Einweihung am Donnerstag. Mit dem Betrieb nehme Mühlhausen eine Vorreiterrolle ein, wenn es um das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 gehe. „Wir hoffen auf viele Nachahmer“, sagte sie.

Und laut Stefan Reindl von der Thüringer Energie AG (TEAG) begleite sein Unternehmen tatsächlich bereits die Planung von zehn weiteren Solarthermieanlagen. Einige davon würden die Fläche des Sonnenfelds in Mühlhausen dann auch überbieten. „Solche Projekte sind immer wie ein Staffellauf. der Stab muss weitergegeben werden“, sagte Reindl.

20 Bienenvölker siedeln sich auf dem Schadeberg an

Den Staffelstab wolle Mühlhausen aber gar nicht ganz so schnell wieder hergeben, sagte Beate Sill. Denn auch die etwa 40.000 Quadratmeter große Fläche unterhalb des Solarparks ist bereits im Flächennutzungsplan für eine Erweiterung des Solarfelds ausgewiesen und von den Stadtwerken gepachtet.

„Zu Beginn der Planung war die Bebauung einer viel größeren Fläche vorgesehen“, sagte Henning Weiß. Mit einer Nachrüstung könne man allerdings auf die Weiterentwicklung der Technologien reagieren, um nicht nur in Größe, sondern auch in Innovation Vorreiter zu bleiben. Eine weitere und eventuell noch größere Kollektorfläche sei also durchaus denkbar.

Wenn man grüne Wärme erzeugt, müsse auch die Anlage klimafreundlich gepflegt werden, erklärte Weiß. Die Stehlen der Module wurden extra etwas höher angesetzt, damit Schafe in Zukunft die Mäharbeiten übernehmen können. Zudem werden demnächst 20 Bienenvölker auf dem Gelände der Solarthermieanlage einziehen. Als Nahrungsquelle soll eine Blühwiese angelegt werden.