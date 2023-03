Tier- und Bauernmarkt im Kloster Anrode startet früher in die Saison

Bickenriede. Schon ab März gibt es das Markttreiben auf dem Gelände des Klosters Anrode bei Bickenriede.

Das Kloster Anrode bei Bickenriede startet in diesem Jahr zwei Monate früher als sonst in die Bauernmarkt-Saison. Acht Termine kündigt Organisator Joachim Apel an – ab Samstag, 11. März, immer am zweiten Samstag im Monat. Bisher ging es erst im Mai los und endete im Oktober.

Der Tier- und Bauernmarkt war mehr als 20 Jahre lang fester Termin im Kalender von Kleingärtnern, Tierhaltern und Ausflüglern am Wochenende. Und er war begehrter Marktplatz von Händlern aus der Region. Weil der langjährige Marktleiter in den Ruhestand ging, übernahm Joachim Apel im vergangenen Jahr.

Nach dem Neustart werden auch am Wochenende wieder Händler ihre Produkte rund um Hof und Garten anbieten. Darunter wird ein Großhändler sein, der Nutzgeflügel anbietet. Außerdem erwartet Apel zahlreiche private Anbieter von Kleintieren.

Weitere Händler sind gern gesehen

In Sachen Handwerk hat der Markt einiges zu bieten: Scherenschleifer, Holzschnitzer, Korbflechter, Schmied und Töpfer sind vertreten, es gibt Blumengestecke und Kunsthandwerk. Neben Futtermitteln und Waren des täglichen Bedarfs werden Honig, Backwaren und Wildspezialitäten angeboten.

Bis zu 20 Händler werden erwartet und rund 500 Besucher.

Der Förderverein des Klosters freut sich darüber, dass Joachim Apel die Marktleitung in die Hände nimmt, wie Vorsitzender Jonas Urbach sagt. Der Markt sei ein wichtiger Bestandteil im Jahreskalender des Klosters.

Private und gewerbliche Händler können sich für die diesjährigen Märkte noch anmelden unter Telefon: 0157/86225576.

Tier- und Bauernmarkt im Kloster Anrode, Samstag, 11. März, 8 bis 12 Uhr