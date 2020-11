Tier- und Bauernmarkt in Volkenroda fällt aus

Der Bauernmarkt am Kloster in Volkenroda ist abgesagt. Auf dem Bild sind Sabine Beykirch (links), Zicklein Mattis und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Christiane Fiedler.

Der für den kommenden Samstag geplante Tier- und Bauernmarkt auf dem Klostergelände in Volkenroda fällt aus. Darüber informiert Organisatorin Sabine Beykirch. Es gäbe zwar ein Hygienekonzept, welches bei Märkten in der Vergangenheit auch zum Einsatz kam, die steigenden Infektionszahlen aber haben den Entschluss fassen lassen, den Markt komplett abzusagen.

„Wir können die Abstände einfach nicht mehr so gewährleisten, wie es vorgeschrieben ist“, sagt Beykirch. In den Vormonaten sei oft zu beobachten gewesen, dass sich die Besucher nicht an die Vorschriften halten. – Ein großes Risiko, welches man in Volkenroda nicht eingehen möchte. Händler und Gäste wolle man so schützen.

Immer am ersten Samstag des Monats habe man den Bauernmarkt auf dem Areal veranstaltet, ob er im Dezember stattfinden wird, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Niemand wisse wie es weiter geht. „Unsere Händler leben mitunter vom Verkauf ihrer Produkte oder der Tiere die sie gezüchtet haben. Sie haben es besonders schwer. Dennoch hat ein Großteil von ihnen Verständnis gezeigt“, erläutert Beykirch.

In der jetzigen dunklen Jahreszeit sei der Markt auch immer ein Treffpunkt gewesen. Bei einer heißen Tasse Kaffee oder Tee kam man miteinander ins Gespräch. Die Tenne, ein kleines anheimelndes Café, in dem ein Kaminfeuer brannte und die Besucher sich aufwärmen konnte und gemütlich beieinander saß, könne man ebenfalls nicht so wie im Vorjahr betreiben , erläutert die Organisatorin. In den Gesichtern der Besucher könne man oft sehen, wie sehr sie sich darauf freuen, alte Bekannte zu treffen. Oft kämen die Gäste, um sich zu unterhalten. Das Kaufen stehe nicht immer im Vordergrund.

„Wir sind daran interessiert, den Markt, sobald es geht, wieder ans Laufen zu bringen. Der Obolus, den wir als Eintrittsgeld erheben, ist immer für das Futter unserer Tiere auf dem Bauernhof bestimmt, dies fehlt nun“, sagt Beykirch.