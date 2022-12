Tiere feiern in Mühlhausen Weihnachten

Mühlhausen. Das Mühlhäuser Tierheim lädt am Samstag zu Punsch, Führungen und Überraschungen ein.

Das Mühlhäuser Tierheim lädt am kommenden Samstag, 3. Dezember, ab 11 Uhr zu einem tierischen Weihnachtstreiben in die Industriestraße ein. „Nach zwei Jahren ohne Veranstaltungen im Tierheim freuen wir uns, endlich wieder etwas machen können“, so Katharina Funk vom Tierheim-Team.

Die tierische Weihnacht war noch bis 2019 der jährliche Anlass, den Mitgliedern des Tierschutzvereins, Adoptanten, Spendern, Helfern und Freunden im Tierheim begrüßen zu können.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, kleine Tierheim-Freunde können am Bastelstand kreativ werden. Auch der Nikolaus schickt einen kleinen Helfer vorbei, der kleine Überraschungen in seinem Sack hat. Interessierte können sich bei Führungen um 12 und um 14.30 Uhr über die Arbeit des Tierschutzvereins und im Tierheim informieren.

In der Geschenkeecke sei Platz für Futter- und Sachspenden. Gebraucht wird unter anderem Nassfutter für Hunde und Katzen, Handtücher, reinigungsfähige Decken, Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel. „Unsere Schützlinge freuen sich sehr“, sagt Funk.

Die tierische Weihnacht findet am 3. Dezember von 11 bis 16 Uhr im Tierheim in der Industriestraße 34 in Mühlhausen statt.