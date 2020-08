Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tiere suchen Menschen: Verschmuster Kater sucht ein neues Zuhause

Mitte Juni kam Bärli als Fundkatze ins Mühlhäuser Tierheim. Der kleine Kater war Anwohnern in Ammern aufgefallen, wo er schon seit einigen Wochen herum streunte. Seinen Namen verdankt der schwarz-weiße Kater seinem Fundort: Nach dem „Ammerschen Bärenstübchen“ bekam er den Namen Bärli.

Liebevoll wurde er zunächst von den Tierfreunden versorgt. Aber unkastriert und ohne richtiges Zuhause als Streuner sollte Bärli nicht bleiben. Auch auf Nachfragen in der Nachbarschaft konnte kein Besitzer ausfindig gemacht werden, wie das Tierheim mitteilt. Als Bärli schließlich von Mitarbeitern in die Industriestraße geholt wurde, musste er noch am selben Tag operiert werden. Ein ausgeprägter Nabelbruch machte ihm zu schaffen.

Mittlerweile hat sich der hübsche Kater gut erholt, ist kastriert und mit einem Mikrochip gekennzeichnet. Das Tierheim vermutet, dass Bärli zwischen drei und fünf Jahren alt ist. Zum großen Glück des Katers fehlt nun nur noch das passende Zuhause. Ein Platz auf Lebenszeit, wo Bärli sich nach seinen geliebten Ausflügen draußen zu einem kuscheligen Platz zurückziehen und wohl fühlen kann.

Der junge Kater liebt die Freiheit, deshalb möchte das Tierheim ihn nur in ein neues Zuhause vermitteln, wo auch Spaziergänge im Freien möglich sind. Die neue Heimat sollte aus diesem Grund in einer verkehrsberuhigten Gegend liegen.

Bärli ist aufgeschlossen, neugierig und ausgesprochen verspielt. Dabei wird er gern mal etwas übermütig. Außerdem liebt der kleine Kater ausgiebige Streicheleinheiten – die holt er sich allerdings selbst. Bärli weiß genau, was er will und was er nicht will. Er ist ein Kater mit starkem Charakter. Mit Artgenossen versteht der schwarz-weiße Kater sich nicht, deshalb sucht das Tierheim ein zu Hause, in dem Bärli als Einzelherrscher leben kann.

Kontakt zum Tierheim in der Industriestraße 34 in Mühlhausen gibt es unter der Telefonnummer: 03601/440711.