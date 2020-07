Um die Corona-Vorschriften einzuhalten, durften in der Kornmarktkirche längst nicht alle Plätze besetzt werden.

Tilesius feiert Abiturienten

In der Mühlhäuser Kornmarktkirche erhielten 73 Schüler des Tilesiusgymnasiums am Freitagnachmittag ihre Abiturzeugnisse. Geteilt in zwei Gruppen, ohne Chormusik und ohne den sonst üblichen Einmarsch. Zwei Begleitpersonen pro Schüler waren laut Corona-Hygienebestimmungen erlaubt. Wie Oberstufenleiter Alexander Grigo mitteilte, hat ein Absolvent des Gymnasiums sein Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,0 abgelegt. Die Ergebnisse seien, verglichen mit den Jahren zuvor, nicht schlechter oder besser. „Es ist eben ein ganz besonderer Jahrgang, nicht durch die Pandemie, sondern durch die Art, wie die Abiturienten mit der Situation umgegangen sind. Sie waren alle sehr diszipliniert und vorbildlich“, lobte der Oberstufenleiter.