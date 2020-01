Die öffentliche Toilette an der Erfurter Straße in Bad Langensalza ist nicht mehr zeitgemäß.

Toilettenbau in Bad Langensalza verschoben

Weiter offen ist der Bau einer neuen öffentlichen Toilette in Bad Langensalza. Wie Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) im Bauausschuss sagte, liege das an finanziellen Gründen. Denn die eingeplanten 250.000 Euro reichen nicht: Nach bisherigem Stand wären rund 300.000 Euro nötig.

Entstehen sollte die WC-Anlage eigentlich am Rosengarten. Nötig ist sie für die Verlängerung des Kurstadt-Status‘, für die ein Katalog von Auflagen zu erfüllen ist. Am Rosengarten-Parkplatz werden die meisten Ankünfte verzeichnet. Im Garten selbst gibt es bisher nur im Café öffentliche Toiletten. Wer sie nutzen will, muss Eintritt zahlen und dann den Garten durchqueren. Das sei ein Problem, hieß es schon Ende 2018.

Im Haushalt 2019 waren dann zuerst 360.000 Euro vorgesehen, die aber auf 250.000 Euro reduziert wurden. Doch dafür ist die Anlage offenbar nicht zu haben. Deshalb werde man in Gesprächen mit der Kur- und Tourismus-GmbH auch alternative Standorte prüfen, sagte Reinz. Im Gespräch war bereits der Felsenkeller. Am Bahnhof und in der Hennengasse nahe dem Rathaus gibt es zwei öffentliche WCs in Bad Langensalza. Das in der Erfurter Straße ist laut Stadt nicht mehr tauglich und soll durch den Neubau an geeigneterer Stelle ersetzt werden.