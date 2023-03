Top 5 fürs Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Schokolade, jüdische Kultur und Mittelalter, Puppenspiel und Kochen – kulturell haben in den nächsten Tagen Mühlhausen und Bad Langensalza einiges zu bieten.

Am Wochenende gastieren die jüdisch-israelischen Kulturtage in Mühlhausen. Dazu gibt es auch ein besonderes Event im Kino.

1 Konzert zum Mitsingen in der Rathaushalle

Ein Konzert zum Mitsingen bildet am Samstag, 11. März, ab 19.30 Uhr den Auftakt für die Veranstaltungen für Mühlhausen zu den 31. Jüdisch-Israelischen Kulturtagen Thüringen. In der Rathaushalle ist das Duo Alan Bern und Diana Matut zu erleben. Zudem besteht am Sonntag, 12. März, 15 Uhr, die Gelegenheit, die Synagoge in der Jüdenstraße zu besuchen und dem Historiker Anton Hieke zu lauschen, der auf unterhaltsame Art den Gästen Symbole und Gegenstände der Synagoge näherbringt. Dienstag, 14. März, 19 Uhr, lädt der Landesrabbiner Alexander Nachama in die Synagoge und erklärt Unterschiede und Gemeinsamkeiten der großen jüdischen Feiertage Purim und Pessach.

2 „Pampatutti“ macht Station in Bad Langensalza

Die Musiker der Band Pampatutti gestalten am Freitag, 10. März, ab 19.30 Uhr einen Auftritt in der Konzertkirche St. Trinitatis (Gottesackerkirche) unter dem Motto „Wir bleiben in der Freude“. Pampatutti ist die Erweiterung des Duos Pampatut, das seit über 20 Jahren in der Mittelalter-Szene in Deutschland unterwegs ist und dabei kleine Mittelaltermärkte bis hin zu Festivalbühnen bespielt. Die Gruppe ist eine Mischung aus Chaos und Kunst, bei der sich niemand sicher sein kann, was als nächstes passiert, auch die Band selbst nicht. Tänze wechseln ab mit derben Liedern und frommen Chorälen.

3 Jede Menge Schokolade im Kino

Der Mühlhäuser Extremsportler Guido Kunze und Sängerin Christina Rommel samt Band präsentieren am Sonntag, 12. März, ab 19 Uhr im Mühlhäuser Kino erstmals ihr gemeinsames Projekt „Alles Schokolade“. Christina Rommel und ihre Band spielen Auszüge aus ihrer Schokoladentour. Extremsportler Kunze zeigt seinen Film „Der lange Weg der Schokolade“. Danach soll Zeit sein, um die Fragen der Zuschauer zu beantworten.

4 Puppentheater für kleine Gäste

Der Staufenberger Puppentheater präsentiert am Samstag, 11. März, den Klassiker „Neues vom Räuber Hotzenplotz“ in Mühlhausen. Das gut 60-minütige Stück ist geeignet für kleine und große Kinder ab vier Jahren. Die erste Vorstellung beginnt um 11 Uhr und eine weitere um 15 Uhr im Liborius-Wagner-Haus, Pfarrkirche St. Josef, Waidstraße 26, in Mühlhausen.

5 Lesung und live Kochen

Als Feuerwehrmann muss Jörg Färber stets fit und wach sein. Er weiß als Koch auch, welch wichtige Rolle die Ernährung dabei spielt. Vom Frühstück über die Lunchbox zum Abendessen bis zu gesunden Snacks und Mitternachts-Muntermachern bietet er gesunde, leckere Rezepte. Färber kommt am Freitag, 10. März, 18 Uhr in die Kulturfabrik im Ledernen Käppchen in Mühlhausen; dann wird auch live gekocht und das Gekochte verkostet.