Unstrut-Hainich-Kreis. Bevor in Mühlhausen und Bad Langensalza mit der Kirmes und dem Mittelalterstadtfest die ganz großen Feste starten, stehen an diesem Wochenende kleinere an und werben um die Gunst der Besucher. Ein Hochkaräter in Mühlhausen hat in Vorjahren bis zu 500 Menschen begeistert.