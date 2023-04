Top 5 zum Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis: Poesiepop und Frühlingslieder

Das Duo Milou & Flint kommt mit seinem Poesie-Pop am 28. April in in das Mühlhäuser Puschkinhaus. (Archivbild)

Unstrut-Hainich-Kreis. Ein breites Spektrum an Veranstaltungen für die ganze Familie wartet am Wochenende auf Vergnügungssuchende. Das sind die Höhepunkte.

Unterschiedliche Musikgeschmäcker werden am Wochenende im Kreis gut bedient. Auch für Familien gibt es attraktive Angebote.

1 Chor begrüßt den Frühling in Bad Langensalza

Zum Frühlingskonzert lädt der Städtische Chor Bad Langensalza am 30. April um 16 Uhr in die Gottesackerkirche St. Trinitatis. Unter dem Motto „Komm, lieber Mai und mache die Bäume wieder grün!“ singen der gemischte Chor und der Kinderchor unter der Leitung von Thomas Riede abwechslungsreiche Frühlings- und Liebeslieder aus verschiedenen Epochen und Genres. Für den erst 2022 wiedergegründeten Kinderchor ist es der zweite öffentliche Auftritt.

2 Poetischer Pop im Puschkinhaus

Sie waren schon bei „Inas Nacht“ im Fernsehen zu Gast: Am 28. April um 19.30 Uhr ist das Duo Milou & Flint nun mit seinem Programm „blau über grün“ zu Gast im Puschkinhaus in Mühlhausen. Die beiden Multiinstrumentalisten – sie spielen Klavier, Gitarre, Akkordeon, Fußschlagzeug, Vibraphon, Trompete und weitere Instrumenten – warten auf mit Poesie-Pop. Dazu kommt Harmoniegesang mit deutschsprachigen Texten. In ihnen erzählen die Musiker Barbara Milou und Christoph van Hal berührende Geschichten aus dem Leben. Derzeit arbeiten sie an ihrem dritten Album.

3 Zeltparty mit DJ und Blasmusik in Illeben

Die Faschingsgala musste in Bad Langensalzas Ortsteil Illeben im Februar erneut ausfallen – der Saal ist gesperrt. Deshalb laden der Carnevalsverein ICV und der Festkulturverein nun vom 28. bis 30. April zur Frühlings-Zeltparty auf dem Sportplatz unter dem Motto „Konfetti im Herzen“. Auftakt ist am Freitag ab 19 Uhr mit einem Dartturnier samt DJ. Am Samstag um 20 Uhr sorgt DJ Florian für Stimmung. Und am Sonntag spielen um 14 Uhr die Behringer Blasmusikanten. Dazu gibt es von beiden Vereinen Showeinlagen.

4 Hüpfburgenspaß ohne Ende in Mühlhausen

Ein mobiler Freizeitpark macht in Mühlhausen Station: Jordan´s Hüpfburgenspaß ist auf der Eventfläche am Kaufland vom 28. April bis zum 18. Juni zu Gast. Geöffnet ist montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr. Laut Ankündigung können sich dort alle Altersklassen austoben. Neben vielen Hüpfburgen – die neueste misst 22 Meter – gibt es Spiele, Zelte und Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Rutschen und Klettertürme.

5 Die religiöse Welt des Mittelalters

Ebenfalls für Familien geeignet ist die Führung mit dem Titel „Von Einhörnern und Drachentötern“, die am 30. April um 16 in der Müntzergedenkstätte Mühlhäuser Marienkirche beginnt. Die dort präsentierte Weimarer Sammlung bietet laut Ankündigung einen einmaligen Einblick in die spätmittelalterliche Kunst Thüringens. Sie vermittelt mit ihren zahlreichen Marien-, Christus- und Heiligendarstellungen ein anschauliches Bild des Mittelalters, das stark von Religiosität geprägt war. Jahrhunderte alte Heiligenlegenden wie jene von Maria mit dem Einhorn sowie die des Drachentöters Georg veranschaulichen die damaligen Glaubenswelten.