Ein Wohnhaus brannte am Morgen in Bad Tennstedt. Eine Leiche wurde gefunden.

84-Jährige stirbt bei Wohnhausbrand in Bad Tennstedt

Bad Tennstedt. Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Tennstedt ist am Mittwochmorgen die Leiche einer Frau gefunden worden.

Während der Löscharbeiten in einer Wohnung in Bad Tennstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) haben Rettungskräfte am frühen Mittwochmorgen eine tote Person gefunden.

Die Feuerwehr war zuvor zu einem Wohnhausbrand gerufen worden. Mehrere Personen sollten sich noch im Gebäude befinden, hieß es.

Ein 62-jähriger Bewohner des Hauses konnte aus dem Haus gerettet werden. Der Mann wurde mit schweren Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 84-jährige Frau konnte nur noch leblos aus dem Haus geborgen werden. Sie verstarb noch an der Einsatzstelle.

Frauenleiche nach Brand in Bad Tennstedter Wohnhaus gefunden Frauenleiche nach Brand in Bad Tennstedter Wohnhaus gefunden Während der Löscharbeiten in einer Wohnung in Bad Tennstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) haben Rettungskräfte am frühen Mittwochmorgen eine tote Person gefunden. Foto: Martin Wichmann

Frauenleiche nach Brand in Bad Tennstedter Wohnhaus gefunden Die Feuerwehr war zuvor zu einem Wohnhausbrand gerufen worden. Mehrere Personen sollten sich noch im Gebäude befinden, hieß es. Foto: Martin Wichmann

Frauenleiche nach Brand in Bad Tennstedter Wohnhaus gefunden Ein 62-jähriger Bewohner des Hauses konnte aus dem Haus gerettet werden. Foto: Martin Wichmann

Frauenleiche nach Brand in Bad Tennstedter Wohnhaus gefunden Der Mann wurde mit schweren Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Martin Wichmann

Frauenleiche nach Brand in Bad Tennstedter Wohnhaus gefunden Eine 84-jährige Frau konnte nur noch leblos aus dem Haus geborgen werden. Foto: Martin Wichmann

Frauenleiche nach Brand in Bad Tennstedter Wohnhaus gefunden Sie verstarb noch an der Einsatzstelle. Foto: Martin Wichmann

Frauenleiche nach Brand in Bad Tennstedter Wohnhaus gefunden Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften, Polizei und Krisenintervention befand sich am Einsatzort. Foto: Martin Wichmann

Frauenleiche nach Brand in Bad Tennstedter Wohnhaus gefunden Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Foto: Martin Wichmann

Frauenleiche nach Brand in Bad Tennstedter Wohnhaus gefunden Die Ortsdurchfahrt Bad Tennstedt musste voll gesperrt werden. Foto: Martin Wichmann



Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften, Polizei und Krisenintervention befand sich am Einsatzort. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ortsdurchfahrt Bad Tennstedt musste voll gesperrt werden.

Am Tag zuvor wurde beim Brand einer Gartenhütte in Suhl bei den Löscharbeiten eine tote Person entdeckt.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.