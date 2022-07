„Tour de Osten“ rollt durch Herbsleben

Über 150 Radler aus ganz Deutschland sind derzeit auf der Tour de Osten von Nordhausen nach Leipzig unterwegs. Bei der dritten Etappe rollten sie am Dienstag auch durch Herbsleben.

Mehr als 150 Radfahrer sind am Dienstag durch Herbsleben gerollt. Sie sind auf der 15. „Tour de Osten“ unterwegs, die diesmal von Nordhausen bis nach Leipzig führt. In sieben Etappen fahren die Radler 450 Kilometer und erkunden dabei die Region. Der Veranstalter des Radurlaubs ist das Unternehmen „radtourlaub.de“. Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland. Die Etappe am Dienstag, die durch Herbsleben führte, war die dritte, die von Bad Langensalza nach Apolda geht.