Traditionsmarke stellt in Mühlhäuser Tourist-Information aus

Im Rahmen eines wechselnden Ausstellungsprojektes in der Mühlhäuser Tourist-Information präsentiert sich derzeit die Firma Strickwaren Peterseim mit ihren Geschichten und Produkten in den Räumen in der Ratsstraße.

Das Unternehmen fertigt Strickprodukte im Kundenauftrag und für die eigene Kollektion. Mit der Tourist-Information arbeitet es schon einige Jahre zusammen. Gäste können einen Mühlhausen-Schal der Firma erwerben, die Tourist-Information vermittelt außerdem Führungen durch das Unternehmen. r

