Trio auf Diebestour in Mühlhausen geschnappt

Mühlhausen In Mühlhausen sind drei Männer beim Diebstahl einer Werkzeugtasche erwischt worden. Doch nachdem die Polizei abgerückt war, machten sie direkt munter weiter.

Nach einem Zeugenhinweis haben Polizisten am Donnerstagvormittag in Mühlhausen drei Männer im Alter von 38 und 35 Jahren vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sie zunächst in der Wendewehrstraße, in der Nähe der Bahnunterführung, eine Werkzeugtasche gestohlen.

Die bestohlenen Handwerker entdeckten die Diebe an einer nahegelegenen Tankstelle. Dort erhielten sie ihre Werkzeugtasche unversehrt zurück und verständigten die Polizei.

Nach dem die Polizisten abgerückt waren, zogen die Drei weiter in die Sondershäuser Straße. Dort wurden sie beobachtet, wie sie in ein leerstehendes Wohnhaus eindrangen. Die Polizisten trafen zwei der Täter an, dem Dritten konnten sie in unmittelbarer Nähe finden.

Im Haus waren sämtliche Leitungen herausgerissen. Offensichtlich waren die drei Männer schon über mehrere Tage dort beschäftigt, die Leitungen herauszureißen und das Buntmetall zu Geld zu machen.

Die unter Drogen stehenden und teilweise alkoholisierten Täter kamen, auf Weisung der Staatsanwaltschaft, nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Ob das Trio für weitere Straftaten im Stadtgebiet Mühlhausen verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

