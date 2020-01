Trockenheit macht Schutzgebieten zu schaffen

Die Volkenrodaer Teiche, der Hainich, die Bruchwiesen bei Bad Tennstedt oder die Gebiete Sonder, Oberholz und Großer Horn im Schlotheimer Grabenbruch gehören zu den 262 Flächen in Thüringen, die als Natura-2000-Schutzgebiete deklariert sind. Jedes einzelne repräsentiert einen besonderen Lebensraum oder schützenswerte Arten. Der Freistaat ist zu deren Erhalt verpflichtet.

Wie das gelingen kann, haben externe Planungsbüros im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) in den letzten drei Jahren auch für die Gebiete im Unstrut-Hainich-Kreis ermittelt. Neben der Bestandsaufnahme wurden Maßnahmen entwickelt. Nun wurden die Managementpläne in der Vogelschutzwarte in Seebach vorgestellt. Viele Maßnahmen liegen in den Händen der Nutzer. So bietet die Beweidung mit Schafen viele Chancen. Andererseits hat die lange Trockenheit Schäden hinterlassen, die schwer repariert werden können.

Die Maßnahmen hätten für die Eigentümer einen empfehlenden Charakter, sagt Yvonne Schneemann vom TLUBN. Im Gegensatz zu ausgewiesenen Bundesnaturschutzgebieten gibt es für Natura-2000-Gebiete keine generellen Nutzungseinschränkungen. Behörden seien jedoch verpflichtet, beispielsweise bei der Gewährung von Förderungen, die Pläne zu beachten. Hier ein Auszug aus dem Maßnahmenkatalog, den die Experten vorstellten:

Volkenrodaer Teiche

Das Gebiet zwischen Saalfeld, Volkenroda und Grabe, das früher teilweise als Übungsplatz der Nationalen Volksarmee und später der Bundeswehr genutzt wurde, zeichnet sich vor allem durch Offenland mit Kalktrockenrasen und mageren Mähwiesen aus. Durch die vielen Hügel und Senken gibt es gute Lebensräume für zahlreiche Pflanzen- und Insektenarten. Es hat sich bestätigt, dass die Beweidung mit Schafen hier in den vergangenen Jahren sehr sinnvoll war. Die Verbuschung bereitet Sorgen. Hier muss gezielt entfernt werden, was die Schafe nicht leisten können.

Auf der Muschelkalkplatte am Rand des Thüringer Beckens gibt es Teiche mit einer thüringenweit beachteten Population des Nördlichen Kammmolchs. Doch der ist in Gefahr. Großer und Kleiner Grassteich, Kälberteich und Feuerlöschteich (Armeeteich) sind prinzipiell in einen guten Zustand. Allerdings droht die Wasserfläche aufgrund der langen Trockenheit immer kleiner zu werden. Starke Beeinträchtigungen gibt es auch durch Campen und Grillen im Uferbereich und durch das Befahren mit Booten sowie durch Angeln.

Hainich

Das Gebiet außerhalb des Nationalparkes Richtung Vogtei und Heyerode zeichnet sich durch seltene Wacholderheiden aus, deren Zustand als gut eingeschätzt wird. Auch hier sollen vermehrt Schafe eingesetzt werden, um die überschüssige Biomasse zu entfernen. Die Kalktrockenrasen in dem Gebiet sind in einem mittleren bis schlechten Zustand, vor allem wegen der Verbuschung. In einem kleinen, künstlich angelegten Folienteich lebt die seltene Geburtshelferkröte. Auch der Kammmolch ist hier zuhause. Maßnahmen, den Teich auszubauen oder neue Wasserstellen anzulegen, sind wünschenswert.

Sonder / Oberholz / Großer Horn bei Schlotheim

Südöstlich von Schlotheim, in einem Grabenbruch zwischen Marolterode und Blankenburg findet man die drei Waldgebiete. Hier kommen Fledermausarten, der Kammmolch und die Libellenart Große Moosjungfer vor. Doch auch sie sind bedroht. Der Mönchsee ist zwischen 2016 und 2018 fast verschwunden und mit ihm die an und in ihm heimischen Lebewesen. Probleme mit der langen Trockenheit hat auch das Moorgebiet Hanfsee im Sonder. Der Kammfarn, thüringenweit nur noch hier heimisch, droht auszusterben.

Eine Sicherung der Wasserstände für das Moor hat oberste Priorität, wie die Experten sagen. Doch das ist schwer umzusetzen, wenn es weiter bei so trockenen Sommern bleibt. Möglicherweise könnte ein hydrologisches Gutachten Aufschluss geben, wie das Moor entstand, um Maßnahmen zu ergreifen. Wanderern sollte der Zugang strenger untersagt werden.

Bruchwiesen bei Bad Tennstedt

Schon Goethe schwärmte nach seinem Aufenthalt 1816 in Bad Tennstedt vom Teich und der Quelle nahe der Kurstadt. Die Karstquellen in den Bruchwiesen Richtung Urleben gehören zu den bedeutendsten Thüringens, werden aus gipshaltigem Grundwasser gespeist. Das nördliche Gläserloch ist acht Meter tief und man kann bis zum Grund schauen. Probleme ergeben sich hier vor allem wegen des zusätzlichen Nährstoffeintrages aus der Landwirtschaft (Düngung) sowie herabfallendem Laub von den angrenzenden Bäumen. Der Zustand ist mittel bis schlecht. Hier ist angeraten, weitere Pufferzonen zu landwirtschaftlich genutzten Äckern zu schaffen sowie einige Bäume am Rand der Quelle zu entfernen. Einer weiterhin sensiblen touristischen Nutzung steht jedoch nichts im Weg.