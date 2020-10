Aufgrund der neuen Corona-Verordnung im Unstrut-Hainich-Kreis hätte der Sprachkursveranstalter Language Farm seinen laufenden Kurs absagen müssen. Der Leiter des Camps, Sven Seifert, wandte sich an das Verwaltungsgericht in Weimar – und erhielt die Erlaubnis, den Kurs fortsetzen zu dürfen.

Mit Beginn der Sommerferien durfte Seifert sein Camp wieder öffnen. „Es wurden für die Ferien Hygienekonzepte erstellt. Die wurden dann für den Herbst erweitert, weil sich die Lage verschlechtert hat“, so Seifert. „Aber wir wollten die Kurse so lange es ging weiterlaufen lassen. Die Kinder freuen sich immer sehr darauf.“ Dann stiegen im Unstrut-Hainich-Kreis die Corona-Fallzahlen. Seitdem sind Veranstaltungen wie die in der Language Farm nur noch mit maximal 15 Menschen erlaubt.

„Da hatten wir natürlich Angst, dass wir den laufenden Kurs dicht machen und die Kinder nach Hause schicken müssen“, so Seifert.

Mit einem Eilantrag wandte er sich an das Verwaltungsgericht in Weimar und legte Gründe vor, die aus seiner Sicht dafür sprachen, den Kurs wie geplant laufen zu lassen: „Die Kinder hier haben keinen Kontakt außerhalb unseres Hauses, und wir sind hier mitten Wald. Die Kinder kommen auch gar nicht aus diesem Landkreis, und wir haben ein Hygienekonzept, das wir auch konsequent umsetzen“, erklärt Sven Seifert. „Außerdem wird meiner Meinung nach das Kindeswohl bei diesen Verordnungen nicht bedacht. Die Kinder sind die Leidtragenden der Situation.“

Seifert war bereit, sein Anliegen zu noch höheren Instanzen zu tragen, doch das war gar nicht mehr nötig. Ein Richter des Verwaltungsgerichts meldete sich beim Gesundheitsamt des Unstrut-Hainich-Kreises, und das erteilte Seifert dann die nötige Erlaubnis. „Ich bin wirklich froh, dass die Kinder ihre Ferien normal verbringen können“, sagt er.

Jene Kurse, die für die darauffolgenden Wochen geplant sind, stehen jedoch weiterhin auf der Kippe. Die Entscheidung zum jetzigen Kurs hat keine Allgemeingültigkeit.