Truck Stop, Flohmarkt und Radfahrerstammtisch

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Veranstaltungen den kommenden Tagen im Unstrut-Hainich-Kreis:

In der Kulturstätte Schwanenteich spielt am Sonntag, 19. März, 18 Uhr, die bekannte Gruppe Truck Stop auf ihrer großen 50-Jahre-Jubiläumstour durch Deutschland. Es gibt bekannte und legendäre Hits und Songs vom neuen Album. Tickets sind an der Abendkasse zu haben.

Kinderflohmarkt in Körner

Einen Kinderflohmarkt gibt es am Samstag, 18. März, 9 bis 12 Uhr, und Sonntag, 19. März, 14 bis 16 Uhr, in Körner. Der Verein Kinder in Körner organisiert den Markt rund ums Baby, Kind und Teenie im Mehrgenerationenhaus in der Wilhelm-Külz-Straße.

Radfahrerstammtisch in Mühlhausen

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub lädt zum Radfahrstammtisch am Montag, 20. März, 19 Uhr, ins Brauhaus zum Löwen ein. Unter anderem werden gemeinsame Touren geplant.