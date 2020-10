Trübe Saison für Lohnmostereien im Unstrut-Hainich-Kreis

„Es ist genau die gleiche Situation wie letztes Jahr“, sagt Christel Duft. Ihre Lohnmosterei, die Landfactur in Kirchheilingen, hat wieder keine gute Saison erlebt. Nur an zwei Tagen die Woche läuft die Mostpresse – in guten Jahren waren es fünf. „Das waren die Eisheiligen“, erklärt sie. Auf ihren 30 Hektar Streuobstwiesen konnte sie kaum Äpfel ernten, Schuld war der späte Frost. „Und die Trockenheit ist ein Problem, die geht so tief, da hilft das bisschen Regen nicht.“

Das weiß auch Hartmut Gube, der in Schlotheim das Saft-Mobil unterhält. „Bei Wassermangel regulieren sich die Bäume selbst und lassen Äpfel fallen, damit sie für die anderen ausreichend Wasser haben“, erklärt er. „Dadurch fällt die Ernte natürlich kleiner aus.“

Auf die Frage, wie die Saison bisher war, schüttelt auch er nur etwas frustriert den Kopf. In seiner Mosterei ist zwar gerade reger Betrieb, das ist aber die Ausnahme. „Früher hatten wir Sechs-Tage-Wochen. Jetzt legen wir uns die Termine immer schon so, dass wir volle Tage haben, dann kommen aber auch nur so zwei oder drei Tage in der Woche dabei herum“, sagt Gube. „Besonders war es nicht. Wenn das mein Hauptstandbein wäre, würde es finanziell echt schwierig werden.“

Moderne Maschine sorgt für 60 Prozent Ausbeute

Gube hat eine moderne Mosterei-Maschine in Betrieb – körperliche Arbeit ist da nicht mehr nötig. „Die Äpfel werden vor reingekippt, dann gewaschen, gepresst und erhitzt, und hinten kommt der Saft raus, den wir direkt eintüten und verpacken“, erklärt er. „Das geht so schnell, dass die Äpfel nicht mal Zeit haben zu oxidieren.“ Die Ausbeute liegt bei etwa 60 Prozent. Wer also zum Beispiel 100 Kilo Äpfel mitbringt, kann gut 60 Liter Apfelsaft mit nach Hause nehmen.

Harmut Gube betreibt seit Jahren mit dem Saft-Mobil einen Mostereibetrieb in Schlotheim. Foto: Flora Hallmann

„Die Leute können zuschauen, wie die Maschine läuft“, so Gube. „Und dann nehmen sie den Saft aus ihren eigenen Äpfeln mit.“ Mischsäfte sind auch möglich, da werden die Obst- und Gemüsesorten direkt in der Maschine gemischt. „Es ist nur wichtig, dass mindestens 60 Prozent Äpfel drin sind, weil die Säure für Haltbarkeit sorgt“, erklärt er. „Wenn zu wenig Apfelsaft drin ist, schmeckt es irgendwann auch nicht mehr“, meint auch Christel Duft. „Andere Obstsorten sind aber gut, um dem Saft eine besondere Note zu geben, also Karottensaft zum Beispiel, oder schwarze Johannisbeeren für etwas Säure.“

Für Christel Duft ist die Arbeit in der Landfactur eine Leidenschaft. „Essen und Trinken, das ist Lebensqualität“, meint sie. „Man kann auf vieles verzichten, aber darauf nicht.“ Sie experimentiert gerne, probiert neue Kombinationen aus. So ist zum Beispiel eine Apfel-Ingwer-Marmelade entstanden, auf der Suche nach Möglichkeiten, Ingwer zu verarbeiten.

Mehrheit der Kunden kommt seit vielen Jahren

In der Landfactur ist etwas mehr Handarbeit im Spiel. Zwar werden die Äpfel auch dort maschinell gewaschen, zerkleinert und in einen flachen, quadratischen Behälter befördert. Doch dann legt Mitarbeiter Knut Wienert per Hand engmaschige Stofftücher darauf, in mehreren Schichten, immer abwechselnd Obst und Tücher, bis irgendwann die Maschine von oben auf die Lagen presst und der Saft in den nächsten Behälter fließt. Bis zu 180 Liter Saft können so entstehen.

Sowohl in Schlotheim als auch in Kirchheilingen machen Stammkunden einen Großteil der Menschen aus, die ihre Garteneigene Apfelernte zu Saft verarbeiten lassen. „Es kommen zwar auch neue Kunden, aber die meisten sind altbekannt“, sagt Duft. „Einer kommt sogar jedes Jahr aus Rudolstadt angefahren“, meint Gube. Das war auch dieses Jahr so, auch wenn die Ausbeute wohl nicht groß war.

Die Most-Saison geht noch etwa bis in die erste Novemberwoche hinein – oder solange noch Kundschaft da ist. Was die nächste Saison angeht, ist Christel Duft pragmatisch: „Es wird so, wie’s wird.“