Der kunsthistorische Schatz Kleinballhausens kann saniert werden. Als weit über Thüringen bedeutend ist die Kirche St. Ägidii eingestuft. Jetzt startet eine weitere Etappe für deren Erhalt: Die Turmhaube kommt in die Kur.

Der Zahn der Zeit hat an St. Ägidii genagt – eines der zwei Gotteshäuser der evangelischen Kirchengemeinde Ballhausen. Fäulnis und Insekten schädigten das Tragwerk des Daches. An der Fassade bröckelt der Putz. Besonders kritisch sind fehlende Teile der Holzbalkendecke, denn dadurch ist die Standsicherheit gefährdet. „Zur Notsicherung musste die Decke auf dem Glockenstuhl abgestützt werden“, sagen die Gemeindekirchenratsvorsitzende Marlies Willnow, der Kirchenälteste Frank Hettenhausen und Pfarrer Steffen Pospischil.

Honig der Kirchenbienen soll der Gemeinde Geld bringen

„Wir sind dankbar, dass wir mit der Sanierung beginnen können“, sagen die Drei. Fünf Jahren hat es gedauert, um die Finanzierung zu sichern. Doch der jüngsten Kalkulation zufolge werden die Sanierungsarbeiten teurer. „Uns fehlen 5000 Euro“, berichten Willnow, Hettenhausen und Pospischil.

Diese Finanzlücke hofft die Kirchengemeinde durch Aktionen und Spenden zu schließen. Weil wegen Corona Veranstaltungen nur schwer umzusetzen sind, waren kreative Lösungen gefragt. Unter anderem hat Marlies Willnow Marmelade aus den Sauerkirschen von den Bäumen im Garten des Kleinballhäuser Gotteshauses gekocht. 200 Euro erbrachte der süße Aufstrich bereits im Juli, wo dieser beim Gottesdienst gegen Spenden angeboten wurde. Auch ein Teil der Quitten aus dem Kleinballhäuser Kirchengarten soll noch verarbeitet werden und Geld einbringen wie die restlichen Früchte und der Honig der Kirchenbienen. „Wir haben in diesem Jahr einen guten Ertrag“, berichten Willnow, Hettenhausen und Pospischil. Die Bienen hatte die Gemeinde vor einigen Jahren im Rahmen eines naturnahen Projekts in Großballhausen angeschafft. Verkauft wird der Honig jeweils nach den Gottesdiensten sowie beim örtlichen Bäcker und im Weltladen in Sömmerda.

Derzeit wird ein Flyer vorbereitet mit Informationen über die Kirchensanierung und Spendensammlung. Dieser soll in Ballhausen verteilt werden – zusammen mit Vervielfältigungen einer alten Federzeichnung. Diese zeigt den Kirchenturm – gefunden wurde sie im Pfarramt. „Wer sie angefertigt hat, ist heute nicht auszumachen“, berichten Marlies Willnow, Frank Hettenhausen und Pfarrer Pospischil. Die Kirche war um das Jahr 1500 an der Stelle eines mittelalterlichen Vorgängerbaus errichtet worden. Geweiht ist sie dem heiligen Ägidius, einem der 14 Nothelfer. Der Turm kam dann erst später hinzu. Wertvoll ist das kleine Gotteshaus vor allem wegen der beachtlichen Kunstgüter wie der barocke Kanzelaltar und das Flügelretabel. „Das macht die Kirche besonders“, so das Trio.

Der Turmknopf wird baldöffentlich abgenommen

Das Gerüst steht bereits. 143.000 Euro wird die Sanierung der Turmhaube kosten. Fast 50.000 Euro kommen aus dem Fonds der Städtebauförderung. Der evangelische Kirchenkreis hat 40.000 Euro zugesichert. Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler fördert die Sanierung des historischen Kirchengebäudes mit 10.000 Euro. Weiteres Geld gibt das Landesamt für Denkmalpflege dazu.

Die Reparatur der Turmhaube ist der erste Bauabschnitt. In einem weiteren, der aber noch in ferner Zukunft steht, soll die Fassade erneuert und das Gesimse instand gesetzt werden. Auch muss eine Lösung für die Entwässerung des Dachs gefunden werden, denn am Mauerwerk sind Feuchteschäden sichtbar.

Demnächst soll der Turmknopf abgenommen werden. Dazu sind dann alle Ballhäuser eingeladen. Der Termin steht noch nicht fest.