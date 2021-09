Turmknopf der Kirche St. Ulrich in Eigenrieden wird aufgesetzt

Eigenrieden. Wie Eigenrieden in der Gemeinde Rodeberg gemeinsam ein großes Projekt an der Kirche umgesetzt hat.

„Ich bin überwältigt, wie es in den vergangenen Monaten gelungen ist, dieses Großprojekt abzuschließen“, sagt Rolf Luhn. Er ist der Vorsitzende des Fördervereins für die barocke Kirche St. Ulrich in Eigenrieden in der Gemeinde Rodeberg. „In den zurückliegenden Jahren konnten wir, unterstützt durch Fördermittel aus dem Bereich der Denkmalpflege, vor allem aber mit Eigenmitteln, zahlreichen privaten Spenden und ehrenamtlicher Arbeit mehr als 250.000 Euro in den baulichen Erhalt und die Restaurierung der wertvollen Ausstattung der Kirche investieren“, so Luhn.

Auch wenn durch die Corona-Pandemie 2020 noch 2021 Veranstaltungen möglich waren, erlebten die Arbeiten keinen Stillstand. Mit Eigenmitteln von mehr als 6200 Euro konnten 2021 die Restaurierung der Turmbekrönung, einschließlich der Gerüstkosten, finanziert werden. Schließlich arbeiteten Mitglieder des Vereins, aber auch weitere engagierte Bürger aus Eigenrieden und Struth von Anfang Juni bis Ende August 2021 am Großprojekt der baulichen Sanierung des Kirchturms. Bis zum Abschluss der Arbeiten wurden hier mehr als 700 Stunden unentgeltlicher Arbeit geleistet. Mit dem Aufsetzen der neu vergoldeten Turmbekrönung am Sonntag, 12. September, 14.30 Uhr, enden die Arbeiten.