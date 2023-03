Turteltauben im Nationalpark Hainich beobachten

Unstrut-Hainich-Kreis. Ein neues Faltblatt des Nationalparks Hainich stellt heimische Vogelarten vor.

Das neue Faltblatt der Reihe „Erkennen“ stellt acht typische Vogelarten des Nationalparks Hainich genauer vor und sensibilisiert für die Bedrohung der heimischen Vogelwelt. Das Titelblatt ziert der Buchfink, der wahrscheinlich häufigste Brutvogel im Nationalpark und typisch für unsere Laubwälder.

Vögel haben es schwer in Deutschland, heißt es aus der Nationalparkverwaltung. Das Insektensterben, der damit verbundene Nahrungsmangel und der Verlust von Brut- und Ruheplätzen durch die intensive Flächennutzung betrifft alle heimischen Vogelarten.

Im Nationalpark Hainich bilden Wald- und Offenlandflächen ein Lebensraummosaik für Mittelspecht, Waldlaubsänger, Buchfink und Trauerschnäpper sowie für Grauammer, Neuntöter, Feldlerche und Turteltaube.

Neben Merkmalen, Besonderheiten und Gefährdung der Vogelarten gibt das kostenlose Faltblatt auch Tipps, wo man sie besonders gut beobachten kann. Erhältlich ist es am Baumkronenpfad und in der Wildkatzenscheune Hütscheroda sowie ab April in den Nationalpark-Informationen Harsberg, Kammerforst und Umweltbildungsstation.

Weitere Informationen unter: www.nationalpark-hainich.de