Mühlhausen. Im Video-Podcast der Mühlhäuser Museen steht am 14. April die Kirche Divi Blasii im Mittelpunkt.

Über den Dächern der Stadt

Einen nicht alltäglichen Blick über Mühlhausen bietet sich vom Dach des Kulturhistorischen Museums am Kristanplatz. Einmalig ist dabei die Sicht auf die Kirche Divi Blasii. Hier war Johann Sebastian Bach in den Jahren 1707 und 1708 als Organist tätig. Für den Ratswechsel in Mühlhausen komponierte er unter anderem die Kantate „Gott ist mein König“. Im Inneren befindet sich eine im Jahr 1959 vollendete Schuke-Orgel, die nach einer erhaltenen Disposition von Bach geschaffen wurde.

Jeden Tag stellen die Mühlhäuser Museen während der Schließzeit wegen der Corona-Pandemie ein Objekt aus ihrem Bestand vor. Online zu sehen unter: www.mhl-museen.de.