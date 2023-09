Über die Mühlhäuser Geschichte der Fotografie

Tausendfach wurde die Wehranlage und das Innere Frauentor in Mühlhausen schon fotografiert.

Mühlhausen. Durch die Ausstellung „Auf Glas und Karton: Gesichter einer Stadt“ sowie zu der Historischen Wehranlage geht es bei einer Führung in Mühlhausen.

Zu einer Reise durch die Anfänge der Fotografie laden die Mühlhäuser Museen am Sonntag, 24. September, ab 15 Uhr, an der Historischen Wehranlage, ein. In dieser Führung durch die Ausstellung „Auf Glas und Karton: Gesichter einer Stadt“ berichtet Etienne Genedl über die Erfindung der Fotografie vor fast 200 Jahren und wie sie die Sicht auf die Welt veränderte. Sie löste die Porträtmalerei ab und ermöglichte den Menschen, die Welt und sich selbst mit anderen Augen zu sehen. Erklärt werden die ersten fotografischen Verfahren. Außerdem begegnet man den Mühlhäuser Persönlichkeiten Ferdinand Tellgmann, Louis Oppé oder Frieda Mickel-Suck.

Anmeldung unter Telefon: 03601/85660 erforderlich