Mit einer Wärmebildkamera können Lecks an Häusern identifiziert werden, durch die Energie entweicht.

Über sieben Millionen Kilowattstunden Energie eingespart

Mehr als sieben Millionen Kilowattstunden Energie eingespart, den Kohlendioxidausstoß um rund 2800 Tonnen reduziert sowie Investitionen im Wert von einer halben Million Euro angestoßen – so lautet die Bilanz der Energieberatung der Verbraucherzentrale Thüringen im Unstrut-Hainich-Kreis für das Jahr 2019. „Insgesamt haben im vergangenen Jahr 135 Ratsuchende unsere Angebote im Unstrut-Hainich-Kreis genutzt“, berichtet Ramona Ballod, Energiereferentin der Verbraucherzentrale Thüringen.

Mehr als die Hälfte der Gespräche habe in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale in Mühlhausen und Bad Langensalza stattgefunden. Im Vergleich zum Jahr 2018 habe sich die Zahl der Beratungen damit fast verdoppelt. „Wir wissen, dass durch die 2019 durchgeführten Beratungen im Unstrut-Hainich-Kreis 7,6 Millionen Kilowattstunden Energie eingespart werden“, so Ballod. Vor allem der Austausch alter Heizungen, der Wechsel auf erneuerbare Energien und die Sanierung von Eigenheimen stecken hinter diesen Zahlen. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale findet derzeit hauptsächlich online und telefonisch statt.

Infos online unter: www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder kostenfrei unter Telefon: (0800) 809 802 400.