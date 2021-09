Herbsleben. Die dritte Kompanie des Versorgungsbataillons 131 hat einen neuen Kompaniechef. Bei einem Übergabeappell wurde Major Franke offiziell verabschiedet.

Nach drei Jahren hat Major Stephan Franke sein Amt als Kompaniechef der 3. Kompanie des Versorgungsbataillons 131 an seinen Nachfolger übergeben. Bei dem Übergabeappell in Herbsleben waren seine Soldatinnen und Soldaten anwesend, sowie Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) und Bundestagsabgeordneter Christian Hirte (CDU).

„Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit. Nur durch Ihre hohe Einsatzbereitschaft und Ihr großes Engagement konnte die Auftragserfüllung sowohl im In- als auch im Ausland zu jeder Zeit sichergestellt werden“, so Franke. „Sie erhalten heute einen neuen militärischen Führer. Sie müssen ihn unterstützen. Unterstützen Sie ihn, wie Sie mich unterstützt haben“, so der Major zu seiner Kompanie.

Oberstleutnant Matthias Paar, der Kommandeur des Versorgungsbataillons 131, bedankte sich bei seinem Kompaniechef und verlieh ihm in Anerkennung seines Wirkens den Coin des Kommandeurs. Trotz der Fülle an Aufträgen habe er sich „tapfer geschlagen“.

Er sei froh, dass Franke dem Verband auch in seiner künftigen Position erhalten bleibe, nämlich als Stabsabteilungsleiter am Standort Bad Frankenhausen. Im Folgenden wird er dann die nationale Generalstabsausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg absolvieren.

Mit dem symbolischen Akt der Übergabe der Truppenfahne erhielt Hauptmann Tom Exnowski das Kommando über das Bataillon. Exnowski war bereits Teileinheitsführer in der 4. Kompanie, bevor er in den letzten Jahren auch auf internationaler Ebene Erfahrung sammelte.

„Wir versichern Ihnen, dass wir hinter Ihnen stehen“, bekräftigte Bürgermeister Mascher den Anwesenden. Diese Wertschätzung teilt auch Christian Hirte, der sich für die Arbeit und den Einsatz der Soldatinnen und Soldaten im In- und Ausland bedankte. Dem Abgeordneten liege es am Herzen, dass die Soldatinnen und Soldaten das Gefühl haben, nicht allein zu sein.

