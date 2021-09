Eltern von Grundschulkindern der Gemeinschaftsschule Rodeberg in Struth wie Alexander Tasch und Veronika John (vorn) hoffen auf eine langfristige Lösung des Platzproblems – und kurzfristig auf einen separaten Bus zum Transport der Zweit- und Drittklässler nach Lengenfeld. Das Medieninteresse an ihrem Problem war am Dienstagabend groß.