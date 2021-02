Übertragung stößt in Bad Langensalza auf großes Interesse

Per Videokonferenz tagte erstmals der Hauptausschuss in Bad Langensalza unter Leitung von Bürgermeister Matthias Reinz. Die Öffentlichkeit konnte per Livestream zuschauen.

Die Premiere ist gelungen: Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bad Langensalza ist in die Beratung zum Haushalt gestartet – erstmals in seiner Geschichte tagte das Gremium am Mittwoch online. In zwei weiteren Videositzungen wird das Zahlenwerk zunächst von der Verwaltung vorgestellt, bevor es Ende Februar vom Stadtrat beschlossen werden soll, dann aber in einer Sitzung mit Anwesenheit.