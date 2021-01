UH-Landrat Zanker: „Es gibt keine Grenzen mehr bei Angriffen auf uns“

Unstrut-Hainich-Kreis. Dank eines beschlossenen Haushalts und der inzwischen erfolgten Genehmigung will der Kreis auch in diesem Jahr viel investieren. Im dritten Teil des Interviews zum Jahresbeginn sprach unsere Zeitung mit Landrat Harald Zanker (SPD) über die bevorstehenden Aufgaben und darüber, wie Corona den Kreis verändert.

Was steht von Seiten des Landkreises in diesem Jahr ins Haus?

Der Haushalt enthält wieder viele Investitionen in Schulen, die teilweise bis 2024 reichen. Auch der Ausbau des Breitbandnetzes wird dieses Jahr mehr Nachdruck bekommen. Weiter vorantreiben werden wir auch die Zentralisierung der Verwaltung in Görmar. Dafür wird auch das Barbaraheim umgebaut. Das brauchen wir, wenn bis Herbst in der Kaserne die Gebäude 4 und 5 für die Sanierung geräumt werden. Das Gebäude 1 soll noch in diesem Jahr fertig werden. Ende 2021 bis Herbst 2022 wollen wir die gesamten Umzüge realisieren. Gleichzeitig haben wir Verträge mit der Justiz für neue Räume in der Brunnenstraße 97 geschlossen. Sie reichen mit einer Verlängerungsoption bis 2036. Die Räume des ehemaligen Bürgerservices wurden grade übergeben. Und wir verhandeln den Vertrag für den Umzug des Landwirtschaftsamts nach Mühlhausen in die Brunnenstraße 94 aus.

Bei der Sanierung des Schullandheims sind wir mit den Vorbereitungen auf der Zielgraden.

Und das Programm „Demokratie Leben“ konnte doch noch gerettet werden. Es geht weiter, aber wir wollen die geförderten Projekte deutlich steigern, das ist unser Anspruch. Wir müssen auch zunehmend Personalentscheidungen im Landratsamt treffen, bedingt durch die Altersstruktur bei gleichzeitig akutem Fachkräftemangel. 2019 bis 2024 verlassen 140 Mitarbeiter das Haus. Die Hälfte dieser Stellen muss laut Personalkonzept ersetzt werden. Das ist eine große Herausforderung.

Was verändert die Corona-Pandemie im Kreis?

Es macht mich traurig zu sehen, was in der Gesellschaft abläuft: Beleidigungen, Diffamierungen, Fake News, Gerüchte, Anfeindungen, hemmungslose Sprache vor allem in den Internet-Netzwerken. Corona ist dafür nicht die Ursache, aber dadurch tritt das alles deutlicher zu Tage. Alles was wir als Kreisverwaltung tun, ist angeblich falsch. Es gibt keine Grenzen mehr bei Angriffen auf uns. Dabei geht es uns immer nur darum, so viele Menschen wie möglich zu schützen und die Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Dazu müssen wir bei den Regeln immer wieder nachjustieren.

Aber es ist deutlich erkennbar, dass der Egoismus immer mehr in den Vordergrund tritt gegenüber der Gemeinschaft.

Ich habe den Kreis immer als meine zweite Familie gesehen. Das ist anders geworden, ich fürchte, wir haben an Menschlichkeit verloren, wenn sogar Todesmeldungen mit Smileys kommentiert werden. Der Riss geht durch alle gesellschaftlichen Schichten. Und manches ist einfach unerträglich. Ich hoffe, dass in den kommenden Wochen doch noch der eine oder andere wachgerüttelt wird.

Dass sich trotzdem viele Menschen im Kampf gegen Corona engagieren, oft mehr tun als sie müssen, das sind auch schöne Momente. Und ich habe die Hoffnung, dass die, die vor der Pandemie für die Gemeinschaft da waren, zum Beispiel in Vereinen, auch danach wieder da sein werden.

Wie wird es weitergehen mit Corona im Kreis?

Wer kann das schon sagen? Mein Gefühl sagt mir, dass die aktuelle Welle bis Ostern anhalten wird. Dann greifen die Impfungen und die Leute gehen auch wieder mehr raus. Bis zum Sommer werden wir dann vermutlich auf niedrigerem Niveau liegen, etwa so wie in der ersten Welle.

Dieses Jahr stehen Bundes- und Landtagswahlen an. Wird Corona zum Wahlkampfthema?

Das ist es leider jetzt schon, bis herunter auf die Kreis-Ebene. Mein Appell lautet dennoch, keinen Wahlkampf mit Corona zu machen. Das ist einfach nicht fair und hilft uns auch nicht weiter.