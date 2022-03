Ukrainische Buchenwälder vom Krieg betroffen

Die Nationalparkverwaltung Hainich hat ende Kontakte zu den Welterbe-Partnern in der Ukraine (Bild: eine Skype-Konferenz 2017). Auch in den Karpaten-Schutzgebieten kommen immer mehr Kriegsflüchtlinge an, die Hilfe brauchen.

Hainich. Nationalpark Hainich bittet um Spenden für Flüchtlinge, die bei Welterbe-Partnern in den ukrainischen Karpaten Schutz suchen.

Der Krieg in der Ukraine berührt auch den Hainich. Denn zur Unesco-Welterbestätte, deren Teil der Nationalpark seit 2011 ist, gehören auch Buchenurwälder der Karpaten. Elf Unesco-Gebiete liegen in der West-Ukraine. Nun fliehen viele Menschen in die Region und kommen auch in den Schutzgebietsverwaltungen unter. Die international tätige Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF), die eng mit der Ukraine kooperiert, bittet um Spenden für die Betroffenen. Der Hainich schließt sich diesem Aufruf an. „Wir sind in Gedanken bei unseren Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine“, sagt Nationalparkleiter Manfred Großmann.

Spendenkonto Nothilfe für die Karpaten-Schutzgebiete IBAN: DE63 5005 0201 0000 0800 02