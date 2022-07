Umweltverbände und Waldbesitzer gegen Erweiterung des Kalkabbaus bei Deuna

Dünwald. Verweis auf negative Auswirkungen auf Natur. Landesamt soll Pläne kritisch prüfen

Gegen die geplante Erweiterung des Kalksteinabbaus bei Deuna spricht sich ein Bündnis aus Umweltverbänden und Waldbesitzern aus. Das ist das Ergebnis eines Ortstermin mit Vertretern des Bund und Nabu, Fridays und Parents for Future und der Waldgenossenschaft, heißt es in einer Mitteilung. Das Unternehmen Dyckerhoff plant, rund 77 Hektar Wald zwischen Zaunröden (Unstrut-Hainich-Kreis) und Keula im Kyffhäuserkreis bis zum Jahr 2070 schrittweise zu roden.

Es ist laut dem Bündnis nicht vertretbar, „wertvolle Buchenwälder zugunsten einer klimaschädlichen Zementproduktion zu opfern.“ Bereits jetzt habe der Tagebau erhebliche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und den nahen Wald. Die Erweiterung grenze zudem an ein Fauna-Flora-Habitat (FFH) und das Naturschutzgebiet Keulaer Wald. Das Bündnis appelliert an das Landesamt für Umwelt, Bergbau, das Vorhaben und seine Auswirkungen kritisch zu prüfen.

In Dünwald – dessen Ortsteil Zaunröden am meisten von dem Tagebau betroffen ist – hatte der Gemeinderat hingegen kein Veto beschlossen. Stattdessen wird gefordert, dass das Land die Genehmigung an vielen Auflagen für Natur- und Anwohnerschutz knüpft.