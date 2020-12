Umzug des Landratsamts in Mühlhausen geht im Oktober 2021 weiter

Unstrut-Hainich-Kreis. Anfang 2023 soll die Zentralisierung des Landratsamts Unstrut-Hainich in den Gebäuden am Lindenhof in Mühlhausen dort abgeschlossen werden.

Im Oktober 2021 sollen weitere Teile der Kreisverwaltung in die Görmar-Kaserne am Lindenhof in Mühlhausen ziehen. Anfang 2023 soll die Zentralisierung des Landratsamts in den Gebäuden dort abgeschlossen werden. Laut Landrat Harald Zanker (SPD) könnten die Gebäude 1 und 2 – links und rechts der Einfahrt in die einstige Kaserne – in knapp einem Jahr bezogen werden. Seit August richtet die Landesentwicklungsgesellschaft als Vermieter die Gebäude für die neue Nutzung her. Eventuell könne das Gebäude 1 schon vorzeitig im Sommer bezogen werden, so der Landrat.