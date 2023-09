Unbekannte brechen Milchautomaten im Unstrut-Haichich-Kreis auf - Polizei veröffentlicht Fotos

Körner. Mit Fotos sucht die Polizei nach drei Männern, die einen Milchautomaten aufgebrochen haben.

Unbekannte haben am 21. April gegen 1 Uhr den Milchautomat in einem Verkaufsraum eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Dammstraße in Körner (Unstrut-Hainich-Kreis) aufgebrochen.

Die drei Männer nahmen mehrere hundert Euro Bargeld mit, anschließend flüchteten sie in einem Opel Astra in unbekannte Richtung.

Hier hat die Polizei Fotos der Männer veröffentlicht.

