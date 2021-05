Unbekannte dringen in Wohnung ein, überfallen und verletzen Mann im Schlaf

Mühlhausen. Mehrere Unbekannte haben in Mühlhausen einen schlafenden Mann in dessen Wohnung überfallen und verletzt. Rettungskräfte fanden das bewusstlose Opfer.

Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung am frühen Donnerstagmorgen in Mühlhausen. Kurz vor 5 Uhr sollen mindestens drei Unbekannte in eine Wohnung der Obdachlosenunterkunft in der Wendewehrstraße gewaltsam eingedrungen sein. Wie die Polizei weiter mitteilt, überraschten sie dort einen 32-jährigen Mann im Schlaf und verletzten ihn.

Rettungskräfte fanden das Opfer bewusstlos in seiner Wohnung. Nach der medizinischen Versorgung konnte er jedoch in seiner Wohnung bleiben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

