Unbekannte verursachen bei Diebstahl in Mühlhausen über 30.000 Euro Schaden

Mühlhausen In Mühlhausen haben Diebe die Scheibe eines VW-Busses eingeschlagen. Sie verschafften sich so Zutritt zu der wertvollen Beute.

An einem geparkten VW-Bus haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag die Seitenscheibe eingeschlagen. Der Transporter war in der Altenburgstraße in Mühlhausen geparkt. Der oder die Täter konnten laut Polizeiangaben mehrere Werkzeugkoffer erbeuten.

Der Schaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Wertgegenstände offen und sichtbar in einem geparkten Fahrzeug liegen zu lassen.