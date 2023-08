Unbekannter beschädigt Auto auf Parkplatz in Mühlhausen und verschwindet einfach

Mühlhausen. Der Verursacher des Schadens auf dem Mühlhäuser Parkplatz hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die 51-jährige Fahrerin eines Audi SQ 5 hat am Samstagmorgen ihren Pkw auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Wanfrieder Straße in Mühlhausen geparkt. Als sie gegen 11 Uhr vom Einkaufen zurückkam, stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest, teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Der Unfallverursacher war weder seiner Warte- noch seiner Meldepflicht nachgekommen und hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden am Audi wurde auf circa 2500 Euro geschätzt. Da der Parkplatz um diese Zeit stark frequentiert war, geht die Polizei davon aus, dass andere Kunden des Marktes den Unfall beobachtet haben könnten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Mühlhausen unter Telefon: 03601 / 4510 zu melden.