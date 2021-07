Unbekannter tritt in Bad Langensalza auf am Boden liegenden Mann ein

Bad Langensalza In Bad Langensalza hat ein Unbekannter auf einen Mann eingeschlagen. Mit diesen Beschreibungen sucht die Polizei nun nach beiden Personen.

Die Polizei sucht Hinweise zu einer gefährlichen Körperverletzung am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Lindenbühl in Bad Langensalza. Kurz nach 19.30 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle informiert, dass sich zwei Personen auf dem Parkplatz schlagen.

Ein unbekannter Mann hat auf einen anderen Mann eingeschlagen. Als dieser zu Boden fiel, trat er dem Liegenden auch noch mit dem Fuß gegen den Oberkörper. Der Schläger flüchtete danach. Als ein eingesetzter Rettungswagen vor Ort eintraf, stand der Geschädigte auch auf und entfernte sich ebenfalls, ohne Hilfe anzunehmen.

Die zum Einsatz kommenden Polizisten konnten keinen der Beteiligten im Bereich feststellen. Die Personen wurden als zwei Männer im Alter von ca. 20 Jahren beschrieben. Der Täter trug eine lange Hose und T-Shirt und war etwa 185 cm groß. Das Opfer trug ein dunkles T-Shirt, hat kurze schwarze Haare und ist etwa 180 cm groß. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

