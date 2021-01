Unbelehrbarer Radfahrer in Mühlhausen

Ein betrunkener Fahrradfahrer ist in der Nacht zum Sonntag am Mühlhäuser Bastmarkt von Polizeibeamten gesehen worden, als er in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle wurde ein Alkoholwert von 1,89 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Etwa eine Stunde später wurde der 32-Jährige wieder auf dem Bastmarkt entdeckt. Nüchtern war er noch nicht. Deshalb wurde eine weitere Blutentnahme durchgeführt. Der Mann darf nun die Ergebnisse zweier Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwarten.